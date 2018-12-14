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Избранный президент Грузии призвала Россию изменить позицию по Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik Александр Имедашвили
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Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала заявление заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина по итогам очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили рассчитывает, что Россия изменит позицию в отношении Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости.

"Я как будущий президент Грузии ожидаю, что Россия изменит враждебное отношение к Грузии, в том числе в связи с оккупированными территориями… Мы ожидаем, что Россия положительно изменит свое отношение по всем вопросам, которые беспокоят Грузию ",- заявила Зурабишвили журналистам.

Так она прокомментировала заявление статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, который по итогам очередного раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье заявил, что враждебная риторика Грузии по ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии после выборов президента не изменилась.

Инаугурация нового президента Грузии состоится 16 декабря.

Очередной 46-й раунд Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 12 декабря.

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Теги:
Женевские дискуссии, Южная Осетия, Грузия, Абхазия, Россия


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