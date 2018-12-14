Полиция ликвидировала “страсбургского стрелка”

Французская полиция в ночь на пятницу 14 декабря ликвидировали подозреваемого в нападении на мирных граждан в центре Страсбурга.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о ликвидации “страсбургского стрелка” и проинформировал об этом президента Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуарда Филиппа, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / SEBASTIEN BOZON Стали известны подробности расследования стрельбы в Страсбурге

По словам Кастанера, спецназ заметил подозрительного человека на улице Лазарэ в 21:00 по местному времени (23:00 мск). Мужчина, по его словам, соответствовал описанию разыскиваемого. Стражи порядка попытались его задержать, преступник открыл огонь, после чего был ликвидирован, рассказал Кастанер.

Отмечается, что выйти на след "страсбургского стрелка" помогла местная жительница.

По данным телеканала BFMTV, разыскиваемый злоумышленник обратился на улице к проходившей женщине. Она заметила, что тот ранен и сообщила о подозрительном встречном по экстренному номеру в полицию, которая немедленно направила в этот район подразделение спецназа.

Трагедия в Страсбурге произошла вечером 11 декабря. Мужчина прокричал "Аллах Акбар" и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли три человека и пострадали еще 13. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать. Позднее выяснилось, что 29-летний Шериф Шекатт состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор Парижа заявил, что мотивы мужчины пока неясны.

Стрельба в Страсбурге: кадры с места проишествия

СМИ сообщили, что открывший стрельбу в Страсбурге, сделал это из мести. По данным журналистов, мужчина сначала признался водителю такси, на котором скрылся с места преступления, в совершенном преступлении, после чего рассказал, что сделал это, "чтобы отомстить за погибших в Сирии братьев".

Кроме того, по данным французских СМИ, мужчину, открывшего стрельбу по прохожим в центре французского Страсбурга, должны были задержать утром в минувший вторник по делу об убийстве, но его не оказалось дома.