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Жители Никарагуа отдыхают у морского побережья

Госдепартамент США заявил о готовности ввести санкции против Никарагуа

© AFP 2018 / HECTOR RETAMAL
Новости
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Представитель госдепартамента США Роберт Палладино обвинил Никарагуа в нарушениях прав человека и пригрозил санкциями.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. США готовы расширять санкции против Никарагуа за нарушения прав человека и притеснение неправительственных организаций, заявил представитель госдепартамента Роберт Палладино, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с исполнительным указом, подписанным президентом Трампом 27 ноября, США будут привлекать к ответственности тех, кто ответственен за нарушения в Никарагуа, включая лиц, потворствующих режиму. Мы призываем международное сообщество присоединиться к нам в осуждении этих действий и предпринять конкретные меры, чтобы увеличить цену, которую платит режим за свое антидемократичное поведение", - заявил Палладино.

По его словам, очередным нарушением стало решение властей Никарагуа лишить юридического статуса ряд неправительственных организаций, включая правозащитные. Он также обвинил Никарагуа в преследовании и подавлении независимых СМИ. По его словам, таким образом президент Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо пытаются удержаться у власти.

США во вторник ввели санкции против первой леди и по совместительству вице-президента Никарагуа Росарио Марии Мурильо де Ортеги. Кроме того, под санкции попал советник президента Даниэля Ортеги по национальной безопасности Нестор Монкада Лау. Представитель администрации США сообщал журналистам, что Вашингтон вводит санкции против этих людей за коррупцию и нарушения прав человека.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) информировала, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля достигло 317 человек, из них 21 погибший — сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека. Сами власти называют другую цифру — 198 погибших.

Теги:
санкции, права человека, Никарагуа, США


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