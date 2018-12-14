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ЕС отказался вводить новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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ЕС не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Европейский совет в заявлении по итогам саммита в Брюсселе не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, на чем настаивала Украина и несколько стран Восточной Европы, сообщает РИА Новости.

При этом в документе отмечается, что ЕС "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией".

Большинство стран ЕС считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил источник в структурах Евросоюза.

Американский эсминец
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Ryan Harper /
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"Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских", — сказал он.

При этом в формулировку заключений саммита могут внести изменение, которое оставит возможность принять меры, связанные не только с оказанием поддержки Украине.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

В четверг также стало известно, что правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых антироссийских санкциях.

"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против юридических лиц согласно приложению (для служебного пользования)", — говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте кабмина.

25 ноября три украинских военных судна нарушили границу России и стали выполнять опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников.

После неоднократных предупреждений корабли и их экипажи из 24 человек были задержаны.

Против моряков возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы России.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)


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