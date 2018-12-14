Вышинский назвал абсурдом обвинения в его адрес

Руководитель сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что следствие пытается выставить его не журналистом, а "участником информационной войны".

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Арестованный на Украине руководитель сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал порталу "Успішна варта" о предъявленных ему обвинениях, условиях содержания в СИЗО и возможности сделки со следствием, сообщает РИА Новости.

По словам Вышинского, следствие пытается выставить его не журналистом, а "участником информационной войны". Кроме того, его обвиняют в нарушении профессиональных стандартов, приводя в качестве примера ряд материалов сайта РИА Новости Украина, опубликованных в 2014 году.

"То есть я четыре года якобы "вредил" стране. И тут на четвертом году Служба безопасности якобы решила об этом вспомнить", – отметил Вышинский. Он указал на то, что цитируемые следователями статьи написаны не им. Речь идет не о новостных материалах, а об авторских колонках. В публикациях содержится сноска, что мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Журналист подчеркнул, что редакция публиковала разные, зачастую противоположные точки зрения, чтобы отразить весь спектр мнений.

"Следствие берет во внимание только одну сторону и доказывает, что это является государственной изменой. Для меня это абсурд", – сказал Вышинский.

В качестве примера он привел статью, в которой эксперт Дмитрий Корнейчук выразил сомнения в том, что Константинополь предоставит украинской неканонической структуре автокефалию. При этом позиция "Киевского патриархата" изложена более развернуто, чем точка зрения эксперта.

"Это классический журналистский материал по поводу конфликтов, в котором изложены две разные точки зрения. Следственное управление СБУ по Крыму считает, что публикацией данного материала я лично подрываю возможность получения автокефалии", – пояснил Вышинский.

Он выразил мнение, что СБУ просто нужно было найти какие-нибудь факты "преступной деятельности" не только за 2014 год, но и за 2018-й, поэтому они выбрали на сайте свежую статью.

Журналист также сообщил, что летом у него были проблемы со здоровьем, причем, по его мнению, власти пытались не дать провести полноценное обследование. Благодаря адвокатам Вышинского осмотрел невропатолог в СИЗО, ему выписали необходимые медикаменты, и сейчас его самочувствие улучшилось.

Отвечая на вопрос о том, не предлагали ли ему сотрудники СБУ или прокуратуры "договориться", Вышинский отметил, что для него единственный допустимый вариант – оправдательный приговор.

"Другие предложения я даже рассматривать не буду", – заключил журналист.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский суд 17 мая арестовал Вышинского, который обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир выразил беспокойство в связи с ситуацией, заявил о своем разочаровании позицией Украины и призвал освободить журналиста.