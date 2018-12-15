Бомбордировщики Ту-160 вернулись из Венесуэлы в Россию

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись из Венесуэлы на аэродром базирования в России.

CУХУМ, 14 дек – Sputnik. Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования в России после выполнения международного визита в Венесуэлу, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что полет ракетоносцев проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. Самолеты преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе.

© AFP 2018 / FEDERICO PARRA Белые лебеди: в Венесуэлу прибыли российские бомбардировщики

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16.

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

На этой неделе в Венесуэлу по приглашению местных властей прилетели два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 российских Воздушно-космических сил.

В ходе визита экипажи дальней авиации выполнили плановый полет над акваторией Карибского моря, отработав задачи в районе экватора в условиях высокой влажности и температуры. Помимо этого, российские и венесуэльские летчики провели совместные полеты, в ходе которых истребители ВВС Венесуэлы сопровождали российские самолеты на отдельных этапах маршрута.

США и Организация американских государств заявили, что такая военная миссия нарушает конституцию страны и, возможно, "основополагающие нормы международного права".

По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса, совместные полеты призваны подготовить страну к защите перед лицом любой возможной агрессии.