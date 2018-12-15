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Порошенко объявил о создании "украинской автокефальной церкви"

© Sputnik / Стрингер
Новости
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь.

CУХУМ, 15 дек – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании "украинской автокефальной церкви", сообщает РИА Новости.

"Этот день войдет или же вошел в историю Украины как день создания автокефальной поместной украинской церкви", - заявил Порошенко, его выступление транслирует телеканал "Прямой".

"Объединительный собор" в Киеве избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко. При этом каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в "соборе".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.



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