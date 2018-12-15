Габлия о первом онлайн-диктанте на абхазском: зачитали текст Ивана Папаскир

Первый тотальный онлайн-диктант на абхазском языке прошел в Сухуме в субботу 15 декабря. Участникам зачитали отрывок из произведения Ивана Папаскир "Женская честь".

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В онлайн-диктанте на абхазском языке приняли участие десять человек, рассказал Sputnik основатель онлайн школы абхазского языка "Алашарбага" Инал Габлия.

По словам организатора для диктанта был выбран отрывок из произведения абхазского писателя Ивана Папаскир "Женская честь", который педагог по абхазскому языку читал в режиме онлайн тридцать минут. После этого участники должны были сразу сфотографировать и прислать написанный текст на проверку.

"Мы посоветовались с педагогом и решили, что для диктанта больше всего подойдет именно этот отрывок. К вечеру мы проверили практически все работы, и, кстати говоря, сотрудники Sputnik, которые приняли участие в акции, написали диктант лучше всех", - рассказал Габлия.

Среди участников диктанта были студенты школы "Алашарбага" и просто заинтересованные в проверке своих знаний родного языка, отметил автор идеи.

По словам Габлия, точные результаты тотального диктанта на абхазском языке будут опубликованы вечером 15 декабря на официальных страницах школы "Алашарбага" в Facebook и Instagram.