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Диктант

Габлия о первом онлайн-диктанте на абхазском: зачитали текст Ивана Папаскир

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Первый тотальный онлайн-диктант на абхазском языке прошел в Сухуме в субботу 15 декабря. Участникам зачитали отрывок из произведения Ивана Папаскир "Женская честь".

СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В онлайн-диктанте на абхазском языке приняли участие десять человек, рассказал Sputnik основатель онлайн школы абхазского языка "Алашарбага" Инал Габлия.

Диктант
CC0
Проверить знания: онлайн диктант на абхазском языке пройдет в декабре

По словам организатора для диктанта был выбран отрывок из произведения абхазского писателя Ивана Папаскир "Женская честь", который педагог по абхазскому языку читал в режиме онлайн тридцать минут. После этого участники должны были сразу сфотографировать и прислать написанный текст на проверку.

"Мы посоветовались с педагогом и решили, что для диктанта больше всего подойдет именно этот отрывок. К вечеру мы проверили практически все работы, и, кстати говоря, сотрудники Sputnik, которые приняли участие в акции, написали диктант лучше всех", - рассказал Габлия.

Среди участников диктанта были студенты школы "Алашарбага" и просто заинтересованные в проверке своих знаний родного языка, отметил автор идеи.

По словам Габлия, точные результаты тотального диктанта на абхазском языке будут опубликованы вечером 15 декабря на официальных страницах школы "Алашарбага" в Facebook  и Instagram.



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