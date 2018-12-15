В РПЦ назвали канонически ничтожным решение "объединенного собора" в Киеве

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Каноническое значение прошедшего в Киеве "собора" ничтожно, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает РИА Новости.

"Каноническое значение этого собрания разнородных лиц, которое возглавили приезжий архиерей из Франции, не понимающий ни слова по-украински, и президент страны, в которой Церковь отделена по конституции от государства, для нас ничтожно. Собрали лиц, большая часть из которых не имеет законного рукоположения, и из числа неканонических священнослужителей одного избрали в качестве неканонического предстоятеля", - сказал Балашов.

Он указал на то, что православный мир не признает решение об избрании главы "новой церкви".

"Теперь перед Константинопольским патриархатом, который своим былым авторитетом решил "освятить" это собрание, стоит нелегкая задача: объяснить свои действия всему остальному православному миру и убедить своих собратьев–предстоятелей поместных православных церквей, что они должны отныне признать равным себе вчерашнего раскольника, который никогда не принес покаяния в грехе раскола. Думаю это едва ли выполнимая задача", - добавил собеседник агентства.

Президент Украины Петр Порошенко в субботу на "объединительном соборе" объявил о создании "украинской автокефальной церкви". Ранее "собор" в Киеве избрал предстоятелем "новой церкви" "митрополита" неканонической церковной структуры Епифания Думенко.

При этом каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в "соборе". Многие священнослужители, получившие приглашение на это мероприятие, отправили его обратно патриарху Варфоломею. Так, настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) написал письмо с отказом от участия в "объединительном соборе", назвав это действо "сатанинским сборищем".

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя. Для этого необходимо было избрать предстоятеля "объединенной" церкви, который и получил бы томос.

Ранее Константинополь принял решение начать предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине. В РПЦ этот шаг назвали расколом.

Синод Русской православной церкви 15 октября разорвал общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, в том числе на Украине и в Белоруссии. Синод РПЦ назвал политической отмену Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион отмечал, что Константинополь теперь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ выразили надежду, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви. До тех пор он будет находиться в расколе.