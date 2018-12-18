Эксперт о резолюции ООН по Крыму: сотрясение воздуха

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Военный эксперт, член общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции по Крыму.

Эксперт подчеркнул, что Россия не ведет милитаризацию Крыма, а поставляемые на полуостров системы противовоздушной обороны С-400 - это исключительно оборонительные комплексы, которые призваны предотвратить потенциальную военную агрессию, сообщает РИА Новости.

"Никакой милитаризации Крыма нет, группировка Черноморского флота находится там еще с тех времен, когда полуостров принадлежал Украине. Из новых средств развернуты системы ПВО С-400 для обеспечения безопасности Крымского моста и региона в целом", - сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что резолюция ГА ООН – "сотрясание воздуха", которое не будет иметь никаких правовых последствий.

© Sputnik / Роман Махмутов Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, направленную против России

"Она (резолюция – ред.) принята от бессильной злобы. Крым – это неотъемлемая часть нашей страны, и для обеспечения его безопасности предпринимаются все необходимые усилия", – подчеркнул собеседник агентства.

Схожего мнения придерживается бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, напомнивший, что подобные резолюции всегда носят исключительно декларативный характер.

"Никакой силы заявления Генеральной ассамблеи не имеют - это просто выражение мнения Украины и поддерживающих ее стран. Это - чистая декларация, как и все резолюции ГА ООН, озвученные до этого", - сказал он.

Генассамблея ООН простым большинством голосов приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей за авторством Украины во вторник 18 декабря. Документ, направленный против России, поддержали 66 стран, против проголосовали 19, а воздержалось большинство - 72.