Эксперт: США пытаются сорвать контракт на поставку Турции С-400

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. США одобрением поставки комплексов ПРО Patriot Турции пытаются сорвать контракт России и Турции по комплексам С-400, чтобы не потерять возможности влиять на нее как страну, входящую в НАТО, заявил в среду РИА Новости директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Генсек НАТО о покупке Турцией комплексов С-400: это вызов для нас всех

"Это системный план Вашингтона: не допустить факта реализации контракта на поставку Россией зенитных ракетных комплексов С-400 Турции как стране-члену НАТО. Иначе это будет тяжелым ударом по стратегическим возможностям США влиять на члена НАТО. США делают все, чтобы повлиять на президента Турции Эрдогана, чтобы он аннулировал контракт с Россией по поставке С-400. В этой же связи следует рассматривать обещания Вашингтона поставить Турции большую партию истребителей F-35 и появляющиеся утечки информации о том, что в обмен на отказ от российских С-400 США готовы выдать Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена - злейшего врага Эрдогана, получившего политическое убежище в США", - сказал Коротченко.

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что в комплексы Patriot, экспортируемые США, могут быть внедрены программные аппаратные закладки, которые в случае конфликта с Турцией может активировать США.

В случае если отношения США и Турции испортятся, они радиосигналом могут их активировать и вывести из строя всю систему ПВО Турции, основанную на системе Patriot. Это - "троянский конь" и поэтому президент Турции Эрдоган и ее генералитет должны понимать опасность закупки у США этих комплексов".

Сообщение о разрешении на продажу Patriot поступило на фоне напряженности в отношениях между США и Турцией по целому ряду вопросов, в том числе, из-за планов Анкары закупить российские комплексы ПРО С-400, против чего активно выступает Вашингтон, угрожая при этом санкциями.

Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.