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Судоходство в Керченском проливе

МИД России отверг обвинения по действиям пограничников в Черном море

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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Российские пограничники не нарушали норм международного права, заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Россия отвергает любые обвинения в незаконности своих действий в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

Он подчеркнул, что российские пограничники не нарушали норм международного права.

"Россия категорически отвергает любые обвинения в свой адрес относительно якобы агрессивных и незаконных действий в Азово-Керченской акватории и Черном море. Никаких нарушений норм международного права российскими пограничниками допущено не было. Эта наша принципиальная позиция, и ее мы будем решительно отстаивать", - добавил он.

Три корабля украинских ВМС - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - устроили провокацию, нарушив границу России — вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками и сотрудниками СБУ были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в связи с этим Киев обратится в международный суд ООН.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)


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