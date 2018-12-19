МИД России отверг обвинения по действиям пограничников в Черном море

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Россия отвергает любые обвинения в незаконности своих действий в ходе инцидента с задержанием украинских судов у Керченского пролива, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.

Он подчеркнул, что российские пограничники не нарушали норм международного права.

"Россия категорически отвергает любые обвинения в свой адрес относительно якобы агрессивных и незаконных действий в Азово-Керченской акватории и Черном море. Никаких нарушений норм международного права российскими пограничниками допущено не было. Эта наша принципиальная позиция, и ее мы будем решительно отстаивать", - добавил он.

Три корабля украинских ВМС - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - устроили провокацию, нарушив границу России — вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками и сотрудниками СБУ были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в связи с этим Киев обратится в международный суд ООН.