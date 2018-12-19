Госдума России приняла закон об отмене роуминга

Согласно поправкам в российский закон "О связи", принятым Госдумой в среду 19 декабря, с 1 июня 2019 года сотовые операторы обязаны предоставлять абонентам единые условия вне зависимости от региона, в котором они находятся.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон "О связи", отменяющие внутренний роуминг. Согласно поправкам операторы обязаны предоставлять абонентам единые условия вне зависимости от региона, в котором они находятся.

Документ должен вступить в силу 1 июня следующего года, если его одобрит Совфед и президент России Владимир Путин. Верхняя палата парламента планирует рассмотреть законопроект 21 декабря.

© Fotolia / Kasto В зоне полного доступа: в России отменили роуминг

Лидер партии и фракции "Справедливой России" Сергей Миронов, автор законопроекта, предположил, что отмена внутреннего роуминга позволит гражданам ежегодно экономить на сотовой связи до 35 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) последовательно запретила внутренний роуминг (особые тарифы при перемещении абонента из региона в регион и из сети одного оператора в сеть другого) и внутрисетевой роуминг (повышенные тарифы при перемещении абонента между сетями своего оператора в разных регионах). В частности, ФАС оштрафовала "Вымпелком", МТС и "Мегафон" за то, что все три оператора предоставляли абонентам услуги внутрисетевого роуминга по повышенным тарифам, теперь каждый оператор должен заплатить 737 500 рублей.

Операторы добровольно устранили нарушения, пока дела рассматривались, поэтому ФАС не стала выдавать им обязательные предписания для отмены роуминга. В частности, операторы отменили платные роуминговые опции, напоминает ФАС.

Российские сотовые операторы приступили к отмене внутрисетевого роуминга в августе – тогда они заявили, что готовы исполнить требование ФАС. Сначала от платы за входящие междугородные звонки в поездках отказался "Вымпелком", вслед за ним в начале сентября "Мегафон". В конце августа роуминг для большинства абонентов отменила МТС, для остальных отмена состоялась в сентябре.

Предписание об устранении необоснованной разницы в ценах в роуминге ФАС выдала еще в июле 2017 году. Весной 2018 году операторы приравняли стоимость услуг в регионе пребывания к домашним, но ввели плату (5–5,5 рублей за минуту) за входящие междугородные звонки. ФАС решила, что операторы нарушили закон о защите конкуренции, поскольку устанавливали различные тарифы на одну и ту же услугу, не имея на это обоснования, и возбудила против них дела.

В 2017 году МТС, "Вымпелком", "Мегафон", а также Tele2 заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд рублей, говорил ранее гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов.