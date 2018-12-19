ООН: свыше 3300 мирных жителей погибло за четыре года конфликта на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала гибель более трех тысяч мирных жителей с начала конфликта на Украине.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Свыше 3300 мирных жителей погибло за четыре года конфликта на Украине, ранения получили порядка 9 тысяч человек, говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, опубликованном в среду 19 декабря.

"За период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2018 года, Управление ООН по правам человека зафиксировало 3020 жертв среди гражданского населения (1791 мужчина, 1045 женщин, 98 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол не установлен). С учетом 298 погибших в авиакатастрофе рейса МН17 "Малазийских авиалиний" 17 августа 2014 года, общее количество гражданских лиц, погибших в результате конфликта, составляет по меньшей мере 3318. По оценкам, общее количество раненых гражданских лиц составляет от 7000 до 9000 человек", - говорится в документе.

Доклад, представленный в Женеве, охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2018 года и детально описывает нарушения, совершенные на Украине, в том числе, по обе стороны от линии соприкосновения, а также в Крыму.