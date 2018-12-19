Эксперт о выводе войск США из Сирии: не хотят делить сферы влияния с Россией

Правящий режим в Сирии устоял, а с ним нахождение американских войск в стране не согласовано, отметил российский эксперт Андрей Суздальцев, говоря о причинах вывода американских войск из Сирии.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. США вынуждены вывести свои войска из Сирии, чтобы не делить там сферы влияния с Россией, чьи войска на территории республики доминируют, иначе для американцев это будет означать конец однополярного мира, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

"США действительно заинтересованы в том, чтобы вывести свои войска из Сирии, потому что их положение там двусмысленно. Правящий режим в Сирии устоял, а с ним нахождение американских войск не согласовано, поэтому подпадает под акт агрессии. То есть если США Дамаск не признают, то получается, что они просто оккупировали территорию страны. Но с этим они могут хоть как-то ужиться", - сказал Суздальцев.

По его словам, то, с чем США не могут ужиться - так это с тем, чтобы заключать какие-то соглашения с Россией и делить с ней зоны влияния.

"В стране доминируют российские войска. Если там находиться дальше, то возникнет вопрос о разграничении зон влияний, а позиция США - не иметь с нами никаких отношений. Они сейчас выходят из всех с нами договоров и отношений. Если мы разграничиваем зоны влияния в Сирии, значит, мы начнем делить и другие зоны по всему миру. И это уже перестает быть однополюсным миром", - считает эксперт.

По словам Суздальцева, американцы сейчас не признают РФ за партнеров, а если они останутся в Сирии, то будут вынуждены считаться и заключать соглашения.

"А этого они допустить не могут, поэтому их уход - единственный выход. Они уходят именно из-за нас", - добавил он.

США объявили о выводе войск из Сирии в среду 19 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Как сообщают СМИ, вооруженные силы США готовятся к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация.