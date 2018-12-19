Стали известны сроки вывода американских войск из Сирии

США объявили о выводе войск в период от 60 до 100 дней из Сирии в среду 19 декабря.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Вооруженные силы США будут выведены из Сирии в период от 60 до 100 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Отмечается также, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов.

Источник агентства уточнил, что все вооруженные силы США будут выведены из Сирии, когда закончатся последние стадии операции против запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США уже начали вывод войск из Сирии, назвав это "переходом к новой фазе кампании". При этом, по ее словам, это не означает прекращения работы глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

США объявили о выводе войск из Сирии в среду 19 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Как сообщают СМИ, вооруженные силы США готовятся к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация.