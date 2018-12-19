21:26 19 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.11
  • EUR76.47
Поиск

Стали известны сроки вывода американских войск из Сирии

© Foto/ Staff Sgt. Timothy Koster
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

США объявили о выводе войск в период от 60 до 100 дней из Сирии в среду 19 декабря.

СУХУМ, 19 дек — Sputnik. Вооруженные силы США будут выведены из Сирии в период от 60 до 100 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. Архивное фото
© Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
Эксперт о выводе войск США из Сирии: не хотят делить сферы влияния с Россией

Отмечается также, что все сотрудники госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24 часов.

Источник агентства уточнил, что все вооруженные силы США будут выведены из Сирии, когда закончатся последние стадии операции против запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США уже начали вывод войск из Сирии, назвав это "переходом к новой фазе кампании". При этом, по ее словам, это не означает прекращения работы глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

США объявили о выводе войск из Сирии в среду 19 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической организацией "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Как сообщают СМИ, вооруженные силы США готовятся к тому, чтобы полностью вывести военных из северо-восточной части Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация.

По теме

США начали вывод войск из Сирии
Теги:
войска, США, сирия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ковры и халва в ассортименте: кадры ночного рынка в Алеппо
Кушать подано: в одном из кафе Шанхая официантами работают собаки
Как распознать абхазский мандарин
Как распознать абхазский мандарин

Соцсети

Sputnikabkhazia