Новый метод борьбы с раком предложили ученые из России и Шотландии

Совместный эксперимент профессора Уральского федерального университета Алексей Иванова и его шотландского коллеги Филипа Кэмпа позволил заявить о новом методе борьбы с раковыми опухолями.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Эдинбурга предложили новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт учебного заведения.

© Depositphotos / Ralwel Ученые выяснили, как блокировать рак до появления первых симптомов

Исследователи смоделировали на компьютере поведение наночастиц — элементов магнитных материалов размером в сто раз меньше человеческого волоса.

Эксперты предположили, что частицы смогут вывести лечение рака на новый уровень.

"Воздействуя на частицы внешним магнитным полем, можно транспортировать лекарства точно к определенному участку организма. Если поместить такие частицы в специальное вещество, избирательно поглощаемое раковыми клетками, рентген даст контрастную картину ткани, пораженной опухолью", — объяснил профессор УрФУ Алексей Иванов.

Российский ученый отвечал за теоретическую часть эксперимента, его шотландский коллега Филип Кэмп — за его практическую реализацию на суперкомпьютере.

В ходе исследования Иванов и Кэмп опровергли классическую теорию Дебая, гласящую, что "коллективное поведение" частиц описывается суммой реакций каждой из них. Эксперимент показал, что элементы постоянно взаимодействуют и влияют друг на друга, а их "коллективное поведение" не сводится к сумме "индивидуальных" реакций.

"Если бы мы применили формулы Дебая при расчете периода и интенсивности локального нагрева опухоли, то дали бы противоположный прогноз и необходимого наилучшего эффекта не получили", — объяснил Иванов.

Теперь исследователи планируют провести ряд лабораторных испытаний, чтобы подтвердить новую теорию.