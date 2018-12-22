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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Косачев об отклонении ГА ООН российской резолюции по ДРСМД: очередной позор Европы

© Sputnik / Виталий Белоусов
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В Генассамблее ООН в пятницу 21 декабря прошло голосование за резолюцию России по ДРСМД, большинство стран воздержалось. Российский сенатор Константин Косачев уверен, что они боятся реакции США.

СУХУМ, 22 дек — Sputnik. Член Совета Федерации России Константин Косачев, назвал отклонение Генассамблеей ООН российской резолюции по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) очередным позором Европы и отметил, что "западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру".

"Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников - это теперь должны знать все европейцы", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что голосование демонстрирует, кто в мире выступает за сохранение важнейшего столпа международной безопасности, а кто – за сохранение блоковой солидарности и американской благосклонности.

По словам Косачева, "сокрушительного" результата голосование не принесло. "На деле за нашу позицию выступает намного больше стран, многие из которых просто опасаются гнева Вашингтона, всерьез нацелившегося на слом контроля над РСМД", - отметил он, подчеркнув необходимость бороться за сохранение договора "до конца".

Генассамблея ООН в пятницу 21 декабря не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД. "За" проголосовали 43 страны, "против" - 46, воздержалась 78 членов ООН.

Теги:
ООН, Константин Косачев, США, Европа


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