Правительство США частично приостановило работу из-за отсутсвия финансирования

Отмена финансирования работы правительства США стала результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Часть федеральных учреждений США сократила работу из-за отсутствия финансирования, к чему привело противостояние президента Дональда Трампа и демократов в сенате, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / Pedro Pardo Пограничники США использовали слезоточивый газ на границе с Мексикой

В полночь по местному времени (8:00 мск) истек срок действия семи законов, обеспечивающих финансирование правительства. Таким образом, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и еще некоторые ведомства должны существенно сократить работу, а часть сотрудников отправить в вынужденные отпуска.

При этом время для достижения компромисса между ветвями власти еще есть — 24 и 25 декабря объявлены выходными, так что отсутствие бюджета начнет по-настоящему ощущаться только в первый рабочий день, 26 декабря. Если кризис удастся быстро урегулировать, то неудобства испытают в основном депутаты конгресса, которые вынуждены заниматься бюджетом вместо того, чтобы отправиться на рождественские каникулы.

Отсутствие финансирования связано с тем, что Трамп настаивает на включение в бюджет пяти миллиардов долларов для обеспечения безопасности на границе, а демократы выступают против этого. В палате представителей республиканцы выполнили требования президента и приняли бюджет с дополнительными 5,7 миллиарда долларов. Но в сенате для одобрения документа требуется как минимум 60 голосов, то есть республиканцам необходима хотя бы частичная поддержка демократов. В результате верхняя палата так и не смогла договориться.

© REUTERS / Go Nakamura Трамп готов закрыть границу с Мексикой из-за тысяч мигрантов

Республиканцы предлагали принять временный бюджет без затребованных Трампом пяти миллиардов долларов. Президент первоначально давал понять, что может согласиться на такой вариант, но затем занял жесткую позицию и заявил, что не будет подписывать бюджет.

Сегодня в полдень (20:00 мск) палата представителей намерена собраться на внеочередное заседание. Если депутаты решат принять бюджет в той или иной версии, то они должны уведомит об этом сенат за 24 часа. Таким образом, принятие законопроекта откладывается как минимум до ночи на воскресенье, а возможно — и на неопределенный срок.

Шатдаун (shutdown) в дословном переводе с английского означает "остановка", "отключение", "закрытие".

Финансовый шатдаун в США подразумевает прекращение работы госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год.

В этом году это уже третья приостановка работы правительства.

Прекращение финансирования не означает немедленного закрытия предприятий и учреждений — у некоторых из них, как, например, у Госдепартамента, есть на счетах неизрасходованные средства, которые они могут использовать.