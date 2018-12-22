МИД России об отклонении резолюции по ДРСМД: удар по международной безопасности

Государства - члены ООН, не поддержавшие резолюцию в поддержку ДРСМД, предложенную Россией, нанесли "новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности"

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. МИД России выразил разочарование в связи с тем, что Генассамблея ООН не поддержала предложенную Россией резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Москва считает, что по архитектуре международной безопасности нанесен новый удар.

"Итоги голосования в Генассамблее ООН по предложенному Россией при соавторстве десяти стран проекту резолюции в поддержку Договора о РСМД не могут не вызывать разочарования", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.



По мнению Москвы, "своим попустительством либо бездумным соглашательством эти страны де-факто благословили Вашингтон на разрушение договора".

© AFP 2018 / KENA BETANCUR Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию по ДРСМД

"Таким образом, нанесен новый удар по архитектуре международной безопасности и стабильности. Теперь, с развалом ДРСМД, в гонку вооружений, а то и в прямую конфронтацию могут быть ввергнуты сразу несколько регионов мира", - сказано в сообщении.

Генассамблея ООН в пятницу 21 декабря не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД. "За" проголосовали 43 страны, "против" - 46, воздержалась 78 членов ООН.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими США.