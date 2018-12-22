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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, в Абхазии обойдется дождем

© Sputnik / Нина Зотина
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В ближайшие сутки в Сочи прогнозируют сильный ветер и дождь с грозой.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Сильный дождь с грозой надвигается на Сочи. В предстоящие сутки синоптики прогнозируют усиление ветра, местами порывы 15-20 метров в секунду, сообщает "Вести Сочи".

Также сообщается, что экстренное предупреждение будет действовать 22-25 декабря в горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря из-за лавинной опасности.

Спасатели предупредили о соблюдении техники безопасности. Жителям и гостям Сочи рекомендуется принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от похода в горы. 

В Абхазии экстренного предупреждения объявлять не будут. Здесь ожидаются дожди и до 10°С тепла, а ветер будет умеренный, 3-5 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров.



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