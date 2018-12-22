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Человеческий мозг

Ученые выяснили, как омолодить мозг

© Фото: Fotolia/taa22
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Регулярные физические упражнения и правильное питание помогают остановить старение мозга, утверждают исследователи из Университета Дьюка в США.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Регулярные физические упражнения позволяют уменьшить когнитивные нарушения в пожилом возрасте и "омолодить" мозг. К такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка (США). Работа опубликована в журнале Neurology, сообщает РИА Новости.

Научная группа провела эксперимент с участием 160 добровольцев в возрасте более 55 лет. Все участники эксперимента испытывали трудности с концентрацией внимания, памятью, принятием решений и вели малоподвижный образ жизни, однако никто из них не страдал деменцией.

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© Фото: Jesse Orrico
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В результате значительное улучшение исполнительных функции мозга наблюдалось в первой группе, а также у тех участников, кто совмещал аэробику с диетой. В то же время у контрольной группы отмечалось прогрессирующее ухудшение работы мозга.

"Результаты обнадеживают: всего за шесть месяцев, занимаясь регулярными физическими упражнениями, люди без деменции, но с когнитивными нарушениями могут улучшить способность планировать и выполнять определенные когнитивные задачи", — говорит Блюменталь.

Добровольцы также прошли тестирование, оценивающее уровень когнитивных способностей. После эксперимента их показатели значительно улучшились, а средний "возраст" головного мозга уменьшился. Так, по словам одного из авторов работы Джеймса Алана Блюменталя, перед исследованием результаты пациентов соответствовали показателям в 93 года, что значительно превышало хронологический возраст участников. После исследования этот показатель составил 84 года.

 

На что способен человеческий мозг
© Sputnik / Elnur Salayev
На что способен человеческий мозг


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