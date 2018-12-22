Лондон направил в Одессу корабль ВМС, в посольстве России назвали это подстрекательством

СУХУМ, 22 дек – Sputnik. Глава минобороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон направил в Одессу корабль британских ВМС, чтобы "послать сигнал России". Великобритания подстрекает Киев к новым военным провокациям, заявил пресс-секретарь посольства в России, сообщает РИА Новости.

"Не справившись с задачей эффективно нейтрализовать дроны над аэропортом Гатвик, похоже, Уильямсон занялся более надежным делом – подстрекательством Украины к новым военным провокациям. Сигнал в России действительно приняли: он заключается в том, что на какие бы безответственные шаги не пошел киевский режим, британское правительство консерваторов будет всегда обеспечивать ему политическую и военную поддержку. Именно так в Лондоне пытаются "содействовать" урегулированию внутриукраинского конфликта", - сказал пресс-секретарь посольства журналистам.

Дипломат отметил, что проходящая сейчас поездка Уильямсона в Одессу выглядит особенно показательной в условиях "подготовки режимом Петра Порошенко военной акции 24-25 декабря с целью продлить введенное им военное положение".

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое были ранены, их госпитализировали и оказали медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.