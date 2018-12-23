Отправить в Керченский пролив британский военный корабль предложили на Украине

Отправить в Керченский пролив британский военный корабль HMS Echo, чтобы посмотреть, как будет действовать Россия, предложили в Киеве.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил проверить реакцию России на проход корабля ВМС Великобритании через Керченский пролив, соответствующее заявление он сделал в эфире канала "Прямой".

В ходе обсуждения в студии зашла речь о возможном участии в проходе через Керченский пролив разведывательного корабля ВМС Великобритании HMS Echo, сообщает РИА Новости.

"Когда говорят, что Россия не разрешит проход английского судна, у меня возникает одно замечание – а кто-нибудь пробовал пройти?" - задался вопросом Грымчак.

По утверждению замминистра, HMS Echo не имеет вооружения, и на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, по которой срок пребывания военных кораблей ограничен 21 сутками.

"И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они будут реагировать", - добавил заместитель министра.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении вновь отправить военные корабли через Керченский пролив. Он добавил, что украинские власти пригласят представителей ОБСЕ и других международных организаций для присутствия на кораблях во время их прохождения через пролив, а также предложил принять участие в проходе "партнерам" Украины.

В МИД России слова Турчинова охарактеризовали как "абсолютно безответственные" и отметили, что они призваны лишь "усугубить ситуацию".

Британский разведывательный корабль HMS Echo прибыл в порт Одессы 19 декабря. Сообщается, что на утро 23 декабря он покинул Украину и находится у берегов Румынии.