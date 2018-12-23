В УПЦ заявили о провокациях украинских властей в отношении прихожан

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Главам сельских советов Винницкой области в субботу 22 декабря поступили звонки с требованием повлиять на местных священников канонической Украинской православной церкви и организовать провокации возле храмов, сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ.

"Поступали звонки от заместителя Бершадской районной государственной администрации господина Ольшевского В.Е. с требованием подстрекать жителей села к переходу с УПЦ в раскольническую ПЦУ", - говорится в сообщении.

При этом, по информации на сайте УПЦ, если местные священники перейдут в "новую церковь", то районные власти окажут им помощь в "организованной доставке" "прихожан" для участия в фальшивых "приходских" собраниях.

© Sputnik / Сергей Пятаков В РПЦ назвали канонически ничтожным решение "объединенного собора" в Киеве

Как отметило духовенство Украинской православной церкви, такие "противоправные мероприятия чиновников" одобрены руководством города Винницы, но священники и верующие Тульчинской епархии УПЦ будут защищать свои храмы от противоправных действий чиновников и депутатов-радикалов.

Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что ведомство будет принимать адекватные действия в ответ на незаконные захваты церквей, независимо от того, к какой церковной структуре они принадлежат.

Украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не будут вмешиваться в дела Церкви, но делают это постоянно. Так, 15 декабря в Киеве по инициативе Петра Порошенко и патриарха Варфоломея прошел "объединительный собор", итогом которого стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В РПЦ каноническое значение "собрания" в Киеве назвали ничтожным, а признание Епифания — едва ли выполнимой задачей.

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При этом Украина рассчитывает в начале января получить от Константинополя "томос об автокефалии" для новой структуры.

УПЦ, в свою очередь, неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур: за 2014-2016 годы Церковь потеряла 40 храмов. Двадцатого декабря Верховная рада приняла закон, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее названия.