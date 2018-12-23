Илон Маск назвал великолепным российский ракетный двигатель РД-180

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.

"Стыдно, что (компаниям) Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на (ракете) Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", - написал он на своей странице в Twitter.

It’s embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant — Elon Musk (@elonmusk) 22 декабря 2018 г.

Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется на первой ступени американской ракеты Atlas-5. К настоящему времени выполнено 85 полетов двигателя.

Ранее сообщалось, что двигатель РД-180 предлагается использовать в российской ракете сверхтяжелого класса.