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Илон Маск назвал великолепным российский ракетный двигатель РД-180

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Глава компании SpaceX Илон Маск высоко оценил конструкцию российского ракетного двигателя РД-180.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Глава компании SpaceX Илон Маск назвал двигатель РД-180 производства российского НПО "Энергомаш", использующийся на американской ракете-носителе Atlas-5, великолепным с точки зрения конструкции.

"Стыдно, что (компаниям) Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на (ракете) Atlas, однако конструкция двигателя великолепна", - написал он на своей странице в Twitter.

Российский жидкостный ракетный двигатель РД-180 применяется на первой ступени американской ракеты Atlas-5. К настоящему времени выполнено 85 полетов двигателя.

Ранее сообщалось, что двигатель РД-180 предлагается использовать в российской ракете сверхтяжелого класса.



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