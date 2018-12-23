Пустышкой назвали в Крыму резолюцию ООН по полуострову

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН показывает, что ООН стала "площадкой игры в одни ворота", сказал депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

© Sputnik / Роман Махмутов Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму

По его словам, подобные решения дискредитируют ООН, которая должна быть примером объективности. Парламентарий подчеркнул, что заявления Киева о нарушении прав человека на полуострове противоречат реальной ситуации.

При этом депутат отметил, что голосование по резолюции имело важное значение, поскольку продемонстрировало определенный сдвиг позиции в сторону России.

"Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что все это пустышки", — заключил парламентарий в интервью RT.

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа высказались 65 стран, против — 27, большинство — 70 государств — воздержалось. При этом пятый бюджетный комитет ГА ООН отказался выделять средства на реализацию резолюции.