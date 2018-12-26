Главком Военно-морского флота России указал на наращивание сил НАТО у границ России

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев в интервью изданию "Красная звезда".
По его словам, в последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ. Кроме того, Королев рассказал о развертывании в прилегающих к территории России акваториях американских морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры.
Адмирал отметил, что на сегодняшний день военно-морское присутствие осуществляют около ста боевых кораблей ВМФ различных классов. При этом Королев подчеркнул, что численность сил Военно-морского флота позволит исключить угрозы с моря.
Главком ВМФ также рассказал, что основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне - фрегаты и большие десантные корабли.