Главком Военно-морского флота России указал на наращивание сил НАТО у границ России

Страны НАТО наращивают число и масштаб военных приготовлений у границ России, отметили в Военно-морском флоте России.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев в интервью изданию "Красная звезда".

© Фото : пресс-служба ЮВО Лавров о НАТО в Грузии: не допустим нападения на Абхазию и Южную Осетию

По его словам, в последнее время США и страны НАТО увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки у российских границ. Кроме того, Королев рассказал о развертывании в прилегающих к территории России акваториях американских морских систем ПРО, стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры.

Адмирал отметил, что на сегодняшний день военно-морское присутствие осуществляют около ста боевых кораблей ВМФ различных классов. При этом Королев подчеркнул, что численность сил Военно-морского флота позволит исключить угрозы с моря.

Главком ВМФ также рассказал, что основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне - фрегаты и большие десантные корабли.