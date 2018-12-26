Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. ПВО Сирии отразила атаку нескольких ракет в небе над провинцией Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение арабской республики.
Телеканал Ikhbariya, не называет конкретных населенных пунктов, попавших под удар. Телеканал ведет в прямом эфире трансляцию того, как системы ПВО отражают атаку.
В то же время корреспондент РИА Новости передает, что в самом Дамаске прогремели несколько взрывов, однако их источник пока не установлен.
Позднее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что израильские военные самолеты вторглись в воздушное пространство южного Ливана и выполнили маневры на низкой высоте.
"Самолеты ВВС Израиля сегодня с 22:00 до десяти минут совершали полеты на низких высотах, имитируя нанесение ударов в воздушном пространстве над Набатией и района Туфах", — передает NNA.
Израильские самолеты с заходом с моря также выполнили маневры на низких высотах над городами Тир и Сайда, говорится в сообщении. По данным NNA, они использовали средства защиты от ПВО.
После этого государственные СМИ Сирии заявили, что ливанское воздушное пространство было использовано для воздушной атаки на окрестности Дамаска.