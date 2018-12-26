Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку на Дамаск

По данным сирийских СМИ, ракетная атака была совершена с ливанской территории, средствам ПВО удалось сбить несколько целей.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. ПВО Сирии отразила атаку нескольких ракет в небе над провинцией Дамаск, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение арабской республики.

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Телеканал Ikhbariya, не называет конкретных населенных пунктов, попавших под удар. Телеканал ведет в прямом эфире трансляцию того, как системы ПВО отражают атаку.

В то же время корреспондент РИА Новости передает, что в самом Дамаске прогремели несколько взрывов, однако их источник пока не установлен.

Позднее ливанское национальное агентство NNA сообщило, что израильские военные самолеты вторглись в воздушное пространство южного Ливана и выполнили маневры на низкой высоте.

"Самолеты ВВС Израиля сегодня с 22:00 до десяти минут совершали полеты на низких высотах, имитируя нанесение ударов в воздушном пространстве над Набатией и района Туфах", — передает NNA.

Израильские самолеты с заходом с моря также выполнили маневры на низких высотах над городами Тир и Сайда, говорится в сообщении. По данным NNA, они использовали средства защиты от ПВО.

После этого государственные СМИ Сирии заявили, что ливанское воздушное пространство было использовано для воздушной атаки на окрестности Дамаска.