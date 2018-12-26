Абхазские мандарины самые сочные: эксперты Роскачества нашли их с трудом

Специалисты Роскачества рассказали, какие сорта мандаринов встречаются на российских прилавках зимой и как из них выбрать самые вкусные.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Роскачество провело исследование мандаринов и признало абхазские мандарины самыми сочными.

Массовая доля сока в плоде составляет почти 70%. Плодов с большим количеством косточек среди исследуемых не попалось, сообщается на сайте организации.

"Мандарины из Абхазии днем с огнем не сыщешь. Нет, надпись "Абхазские" есть. Но после исследования оказывалось, что это мандарины абсолютно другого сорта. Под видом абхазских на оптовой фруктово-овощной базе нам продали клементины. Поэтому: не верьте табличкам на рынке и советам продавцов. Они не всегда соответствуют действительности", - предупреждают в Роскачестве.

Эксперты отмечают, что на вид настоящие абхазские мандарины невзрачные, сильный аромат исходит даже от неочищенных плодов. Еще одно преимущество фруктов из Абхазии в отсутствии воска на кожуре. В то же время абхазские мандарины оказались менее сладкими и содержали меньше витамина C, говорится в сообщении.

Исследование Роскачества показало, что география появления новогодних цитрусовых на российском рынке широка: фрукты привозят в Россию из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. В ходе испытаний нарушений обнаружено не было: превышений по содержанию нитратов и пестицидов в мандаринах не нашли.

Кроме того, специалисты выяснили, что зеленоватые мандарины не опасны, а еще они могут быть сочными и сладкими.

"Показателем свежести, вопреки ожиданиям, был признан не цвет кожуры и не наличие зеленого хвостика или ветки с листочками, а плотность прилегания кожуры: у перезревших или лежалых плодов она явно отстает", — пояснили в организации.

В то же время, результаты испытаний показали, что кожуру некоторых мандаринов обрабатывают воском, однако воск сам по себе не опасен. Чтобы его смыть, достаточно помыть плод обычной теплой водой, уточнили эксперты.

В Роскачестве рекомендуют не покупать мандарины с плесенью на кожуре и темными точками, а также не брать фрукты с вмятинами и слишком мягкими участками. Также не следует покупать перезревшие и лежалые мандарины, которые имеют явно отстающая от мякоти кожуру и слабо выраженный вкус.

Как распознать абхазский мандарин

По данным экспертов, внешне мандарины должны быть свежими, цельными, чистыми и здоровыми. Внешние дефекты допускаются, в частности, небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры. Главное, чтобы эти повреждения не переходили в гниль.

Специалисты исследовали цитрусовые из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу, купленные в магазинах, на рынках и плодоовощных базах. Их проверили по 426 показателям, из них 176 — пестициды разных групп.