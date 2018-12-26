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Порошенко объявил об окончании действия военного положения на Украине

Пресс-служба президента Украины
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Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)
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Военное положение на Украине прекращается в связи с грядущими выборами главы государства, заявил президент страны Петр Порошенко.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко в среду 26 декабря объявил об окончании действия военного положения в стране, сообщает РИА Новости. Он заявил, что если бы не предстоящие 31 марта 2019 года президентские выборы, то попросил бы Верховную раду продлить военное положение из-за угрозы со стороны России.

"Никуда не делась российская угроза, если бы не выборы, мы бы попросили Раду продлить военное положение", - заявил Порошенко на заседании СНБО в среду 26 декабря.

Также Порошенко заявил, что военное положение не повлияло на жизнь обычных граждан и не привело к негативным последствиям в экономике.

Президент Украины Петр Порошенко, архивное фото
© AFP 2018 / HANDOUT
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Как показал социологический опрос, обнародованный на сайте группы "Рейтинг", почти 60% граждан Украины не поддерживают решение о введения военного положения и уверены, что украинский президент Петр Порошенко просто пытается отсрочить выборы. Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

Согласно результатам исследования Киевского международного института социологии, Порошенко проиграл бы всем кандидатам, которые уже заявили о намерении баллотироваться в президенты, если бы второй тур выборов проводился сейчас.

Верховная рада 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу России и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Темы:
Нарушение госграницы России в Черном море кораблями ВМС Украины (34)

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