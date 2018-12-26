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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне

Общественная палата России назвала правовым произволом арест Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (107)
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Общественная палата России опубликовала заявление, посвященное преследованию российских граждан по политическим мотивам в 2018 году.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который продолжает находиться под арестом на Украине, стал жертвой правового произвола, говорится в официальном заявлении Общественной палаты России, посвященном преследованию граждан по политическим мотивам в 2018 году.

"Политическим делом стало несправедливое преследование, правовой произвол и обвинение в госизмене главного редактора "РИА Новости – Украина" Кирилла Вышинского, который уже более семи месяцев находится в заключении на Украине за профессиональную журналистскую деятельность", - говорится в заявлении общественников, опубликованном на сайте ОП России.

В ноябре Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Он находится в СИЗО Херсона.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вышинский рассказал о свободе слова на Украине

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (107)


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