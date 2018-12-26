"Безумие" на Украине: Патриарх Кирилл выступил на Высшем церковном совете

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на Высшем церковном совете с программной речью в среду 26 декабря.

О том, что Патриарх думает о вмешательстве Киева в церковные дела и переименовании УПЦ, почему "объединительный собор" в Киеве он считает полным провалом, читайте в материале Sputnik.

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Провал на Украине

Патриарх Кирилл назвал "объединительный собор" в Киеве "полным провалом", а закон о переименовании Украинской православной церкви — "безумным". Свое мнение он высказал на заседании высшего совета Русской православной церкви, сообщает РИА Новости в среду 26 декабря.

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По словам патриарха, цель решения о переименовании УПЦ — дискриминировать и в итоге разрушить Церковь на Украине.

Константинополь, по мнению предстоятеля РПЦ, рассчитывал, что стоит ему только вмешаться в ситуацию на Украине, как он сразу получит поддержку со стороны иерархов канонической Украинской церкви, и они "устремятся на собор".

"И (Варфоломею – ред.) подавалась ложная информация о десятках архиереев, с именами, которые уже поддерживают "объединительный собор"... Во время моей встречи с патриархом Варфоломеем я ему сказал – когда он намекнул на то, что значительная часть вашего епископата поддерживает, – я ему сказал, что это ложь, по моим данным, это два-три человека… На него это никак не подействовало, но так оно и получилось, даже не три, а два – тех самых, которых я и имел в виду", - рассказал патриарх Кирилл.

По его словам, действия Константинополя вызывают удивление "еще и с точки зрения здравого смысла".

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"Ну как можно было заявить о том, что отменяется грамота патриарха Дионисия 1686 года! Ну кто в добром уме и твердой памяти может из церковных или светских руководителей заявить о том, что какой-то акт исторический, которому 300 лет, отменяется? Акт 1686 года - это реальность, из которой возникла целая история. Можно себе представить, что Великобритания отменяет акт от независимости Индии?" - задался вопросом патриарх.

Тем не менее, добавил он, Константинопольский патриархат пошел на "карикатуризацию истории", и в результате получилась "трагедия с комедией вместе".

"Просто даже не представляется возможным рационально оценивать все то, что было совершено Константинополем", - заключил глава РПЦ.

Цель вмешательства

Власти Украины и представители США вмешиваются в дела Украинской православной церкви с целью порвать последнюю, духовную связь, объединяющую народы России и Украины, уверен Патриарх Кирилл.

Он считает, что реакция международного сообщества на прямое вмешательство президента Украины Петра Порошенко в церковную жизнь - это "тишина абсолютная и всеобъемлющая".

"Значит, можно попирать фундаментальные права, можно попирать законы, если в результате этого достигается конкретная политическая цель, а она очень хорошо сформулирована, в том числе и полномочными представителями США, которые работают на Украине, да и самими представителями украинской власти: нужно порвать последнюю связь, объединяющую наши народы, и этой связью является связь духовная", - заявил патриарх.

Речь идет, уверен Кирилл, о "цивилизационной катастрофе", поскольку "ничего подобного не было никогда – такого грубейшего, открытого вмешательства в церковные дела".

"Может быть, только за исключением времен прямых гонений (в XX веке - ред.), через которые наша церковь также прошла", - добавил предстоятель РПЦ.

Прекращение общения

Решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом имеет очень большую поддержку со стороны епископата, духовенства и верующих Русской православной церкви на местах, это видно по проходящим сейчас в митрополиях спонтанным церковным собраниям, заявил патриарх Московский и всея Руси.

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"Я хотел бы поблагодарить сердечно наших архиереев - митрополитов, правящих епископов за активную поддержку этого решения Священного Синода нашей Церкви. Вы знаете, что сейчас по митрополиям спонтанно собираются различного рода собрания, митрополичьи советы, епархиальные советы, где обсуждается принятое Церковью решение. И мы имеем очень большую поддержку со стороны епископата, духовенства и верующего народа", - сказал он, выступая на заседании Высшего церковного совета.

Характеризуя принятое ранее решение о разрыве с Константинополем, он отметил, что "у Церкви нет другой возможности остановить раскол, как только самим оградить себя от раскола".

"Поэтому решение о прекращении евхаристического общения - это есть решение о спасении целостности Православной церкви, это есть желание оградить себя от раскола, от его тлетворного влияния. И поэтому мы принимаем это решение, чтобы сохранить свою целостность. И другого средства в Церкви нет. Поэтому, когда нам говорят, "а не слишком ли вы…", - может быть, слишком или не слишком, это вопрос того, как люди относятся к каноническому праву в церковной жизни, но других средств у Церкви не существует", - заявил глава РПЦ.

Он также выразил уверенность, что создаваемая сегодня на Украине церковная организация будет "абсолютно не жизнеспособна".

"Светские люди этого понять не могут, а церковные люди это хорошо понимают. Здоровые благодатные силы Церкви, сила Божия сильнее самой большой человеческой силы", - подчеркнул патриарх.

Ранее Верховная рада Украины приняла документ, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. Порошенко подписал его в субботу. В соответствии с документом, у канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав.

В Киеве 15 декабря по инициативе Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.

В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. При этом власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос об автокефалии".