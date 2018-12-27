Ракета "Союз-2" с 28 спутниками стартовала с космодрома Восточный

На космодроме Восточный в Амурской области в четверг 27 декабря был осуществлен успешный старт ракеты-носителя "Союз-2".

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. С космодрома Восточный запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с 28 спутниками.

Ракета стартовала, как и планировалось, в 5:07 мск. Ожидается, что носитель выведет на опорную орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и 26 аппаратов из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР, сообщает РИА Новости.

ПУСК!



В 05:07:18 мск с космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», космическими аппаратами #КанопусВ №5, 6 и 26 спутниками в качестве попутной нагрузки.



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Это семнадцатый и последний пуск по российской космической программе в 2018 году, если не учитывать три старта ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Сначала на опорную орбиту вышел разгонный блок "Фрегат", который обеспечивает выведение спутников на целевые орбиты. Аппараты "Канопус-В" номер пять и шесть уже отделились от него на высоте 478 на 522 километра.

На высоте 585 километров произойдет отделение японского спутника GRUS, немецких D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow), UWE-4 и восьми американских Lemur.

С 9:13 по 9:43 планируется отделение оставшихся 14 малых зарубежных аппаратов и четырех макетов спутников на высоте 495 километров.

В 10:00 разгонный блок "Фрегат" включит двигатель для схода с орбиты и в 10:25 мск войдет в атмосферу.

Этот пуск стал четвертым в истории нового российского космодрома.

Предыдущий старт прошел первого февраля. Тогда на орбиту вывели два космических аппарата "Канопус-В" - номер 3 и 4. Там также работает "Канопус-В" номер 1, запущенный в 2012-м с космодрома Байконур, и спутник БКА ("Белорусский космический аппарат"), у которого аналогичные конструкция и назначение, а также "Канопус-В-ИК" с инфракрасной камерой.

В 2019-м с Восточного планируется провести запуск космического аппарата "Метеор-М" номер 2.2.

Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Наличие в ней нескольких космических аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.