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Дональд Трамп

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Новости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы другие страны бесплатно пользовались американскими военными для собственной защиты.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. США не могут и далее быть мировым полицейским, заявил Дональд Трамп в ходе необъявленного визита в Ирак, сообщает РИА Новости.

"Это нечестно, что бремя целиком лежит на нас", - цитирует его слова журналист из пула Белого дома.

Трамп пояснил, что Вашингтон не хочет, чтобы другие страны бесплатно пользовались американскими военными для собственной защиты.

"Мы разбросаны по всему миру. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Смешно, честное слово", - добавил он.

Аналогичные заявления Трамп делал и ранее. Так, в апреле на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари он указал на то, что США десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире, и это не должно отныне быть в приоритете.

В среду 26 декабря американский президент с первой леди Меланией посетил военную базу Айн аль-Асад в Ираке. Там они встретились с военнослужащими и их руководством. Судя по фото и видео, распространенным Белым домом, Трамп выступил перед солдатами в ангаре и пообщался с ними в неформальной обстановке.

Теги:
военные базы, Дональд Трамп, США


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