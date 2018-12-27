В Киеве заявили о захвате "серой зоны" на Донбассе

По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, украинские силовики взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе, которая отделяет Вооруженные силы Украины от сил Донецкой и Луганской народных республик.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил советник президента Юрий Бирюков, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова МИД России: Киев может перейти к боевым действиям на Донбассе

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории были освобождены. Практически вся так называемая "серая зона" уже сейчас полностью освобождена и взята под контроль", - заявил он.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что силовики планируют захват позиций на территории "серой зоны". По словам представителя ведомства, в этот район стягивалась техника, предназначенная для инженерного дооборудования капониров для боевых машин и блиндажей.

В ноябре украинские военные сообщили, что взяли под свой контроль населенный пункт Рассадки в "серой зоне".

Так называемая cерая зона на Донбассе отделяет ВСУ от сил Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее границы были установлены Минскими соглашениями, и введение одной из сторон войск в эту зону является нарушением международных договоренностей.