Умер русский голос Голливуда Дмитрий Матвеев

На 66 году жизни не стало Дмитрия Матвеева, киноактера и мастера дубляжа, которого называли русским голосом Голливуда.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. В возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Об этом сообщил его друг Олег Хартулари на своей странице в Facebook.

"Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнер и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и теплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!", - написал Хартулари.

Дмитрий Матвеев родился 12 марта 1953 года в городе Потсдам в ГДР, однако вскоре его семья вернулась в СССР. В 1981 году он окончил ВГИК и попал на "Мосфильм", где проработал десять лет.

За свою карьеру Матвеев сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Государственная граница. Год сорок первый", "Осенний марафон" и другие.

Кроме того, он известен тем, что озвучивал известных иностранных актеров, среди которых Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне и Мэл Гибсон. В частности, его голосом "говорят" такие киноперсонажи, как Дарт Вейдер в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда", рядовой Капарзо из фильма "Спасти рядового Райана", Мартин Риггз из "Смертельного оружия - 4". Последней его работой в дубляже стал фильм "Гравитация", где он озвучивал актера Джорджа Клуни.