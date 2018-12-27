Эксперт: захват "серой зоны" на Донбассе противоречит Минским соглашениям

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Заявление о том, что Киев контролирует почти всю "серую зону" в Донбассе, свидетельствует о том, что Украина вышла из Минских соглашений, полагает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

© AFP 2018 / GENYA SAVILOV В Киеве заявили о захвате "серой зоны" на Донбассе

Ранее в эфире телеканала "Прямой" советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль почти всю "серую зону" в Донбассе.

"Конечно, захват "серой зоны" противоречит Минским соглашениям. Это откровенное и открытое, демонстративное нарушение минских соглашений", - сказал РИА Новости Суздальцев.

"Серая зона" существовала для того, чтобы создать зону безопасности, оттянуть войска, чтобы хотя бы не было обстрелов. Так что в данном случае можно говорить, что захват "серой зоны" - это выход Киева из нормандских соглашений", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, ВСУ "изготовились к бою". "Все тяжелая техника находится в "серой зоне", - добавил он.

Реальные боевые действия, по его мнению, могут начаться в ближайшее время. "Но есть проблема - армия или воюет, или она разлагается. Они (ВСУ. - ред.) находятся в таком состоянии уже четвертый год. Поэтому боеспособность, конечно, упала. Подозреваю, что украинское военное руководство это понимает", - заключил Суздальцев.

Так называемая "серая зона" в Донбассе отделяет ВС Украины от сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее границы были установлены Минскими соглашениями, и введение одной из сторон войск в эту зону является нарушением международных договоренностей.