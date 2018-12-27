Пушков: Трамп, посетив Ирак, пытается сбить накал критики в свой адрес

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп с помощью поездки в Ирак пытается избежать критики за решение вывести американский воинский контингент из Сирии, считает депутат Госдумы России Алексей Пушков.

"Заявлением о возможности наносить удары по Сирии с территории Ирака Трамп пытается сбить накал критики в свой адрес за решение вывести из Сирии войска. Он не хочет быть обвиненным в самом страшном грехе - "забвении национальной безопасности". Для этого нужна была экспресс-поездка в Ирак", - написал Пушков в Twitter.

Заявлением о возможности наносить удары по Сирии с территории Ирака Трамп пытается сбить накал критики в свой адрес за решение вывести из Сирии войска. Он ее хочет быть обвиненным в самом страшном грехе - "забвении нац. безопасности". Для этого нужна была экспресс-поездка в Ирак. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 декабря 2018 г.

Трамп в среду 26 декабря посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланией в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии. Президент США заявил, что американцы при необходимости могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии.