15:42 27 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.88
  • EUR78.39
Поиск
Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото.

Пушков: Трамп, посетив Ирак, пытается сбить накал критики в свой адрес

© Sputnik / Владимир Федоренко
Новости
Получить короткую ссылку
12 0 0

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Дональд Трамп посетил Ирак из-за критики за решение вывести американский воинский контингент из Сирии.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп с помощью поездки в Ирак пытается избежать критики за решение вывести американский воинский контингент из Сирии, считает депутат Госдумы России Алексей Пушков.

"Заявлением о возможности наносить удары по Сирии с территории Ирака Трамп пытается сбить накал критики в свой адрес за решение вывести из Сирии войска. Он не хочет быть обвиненным в самом страшном грехе - "забвении национальной безопасности". Для этого нужна была экспресс-поездка в Ирак", - написал Пушков в Twitter.

Трамп в среду 26 декабря посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланией в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии. Президент США заявил, что американцы при необходимости могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии.

По теме

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским
Теги:
США, Ирак, Алексей Пушков, Дональд Трамп


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Оранжевое море: рынок абхазских мандаринов
Трансформеры: на выставке в Таллинне представили роботов будущего
Права милиционера в Абхазии
Право имею: что может милиционер Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia