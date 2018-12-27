Херсонский суд продлил арест Вышинского на месяц

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский встретит Новый год под стражей, суд продлил его арест до 27 января.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на месяц, до 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

"Частично удовлетворено ходатайство следствия (о продлении ареста - ред.), продлили срок содержания под стражей на один месяц, до 27 января 2019 года", - сообщил РИА Новости адвокат.

Он отметил, что будет подавать апелляцию на это решение.

Нынешний срок ареста Вышинского истекает 28 декабря. Он содержится в СИЗО Херсона, но сейчас находится в зале суда на заседании.

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Накануне адвокат Доманский подал через канцелярию суда ходатайство об освобождении Вышинского из-под ареста под личное поручительство адвоката. Кроме того, другие защитники попросили суд применить к Вышинскому любую иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако суд в удовлетворении их ходатайств отказал.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.