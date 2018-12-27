Путин встретился с мальчиком, который мечтал пожать ему руку

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Российский президент Владимир Путин встретил тяжелобольного мальчика, который мечтал пожать ему руку, и его маму в Кремле. Они немного поговорили и, конечно, обменялись рукопожатиями, сообщает РИА Новости.



Из-за болезни Коля на время оставил тренировки по самбо, но Путин подписал его экипировку для занятий. Мама пообещала, что эту форму сын наденет на свои первые после выздоровления соревнования.

Как и для всех ребят, для мальчика приготовили новогодние подарки, а гости передали президенту именную майку с логотипом клуба, где Коля занимается самбо.

На прощание президент обнял ребенка и поздравил семью с наступающим Новым годом.

© Sputnik / Алексей Дружинин Президент РФ В. Путин провел встречу с участником проекта "Мечтай со мной" Н. Кузнецовым

Коля отметил, что рукопожатие было "крепким". "Приятно, что Владимир Путин мне пожал руку. Никогда даже не мечтал, ну мечтал, конечно же, но не знал, что это сбудется", — рассказал он.

Перед встречей он поделился с журналистами, что мечта пожать руку президенту появилась во сне, а также признался, что немного волнуется, но мама волнуется сильнее.

Мальчик впервые в столице. До общения с главой государства для гостей провели экскурсию по Московскому Кремлю. Позже они отправились в усадьбу Измайлово, в музей оружия.

Пятого декабря во время посещения форума добровольцев Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей.

Каждый мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт со стенда. Путин собрал пять конвертов, которые к тому моменту остались на стене. Он уже исполнил желания четырех ребят.

Глава государства помог воплотить мечту Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей девочка побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм".

Сбыча мечт: Путин пожал руку 10-летнему Коле Кузнецову и расписался на его форме для самбо. По словам Коли, рукопожатие президента крепкое. А форму он наденет на первые соревнования после того, как победит болезнь. pic.twitter.com/qs0t31jipG

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 декабря 2018 г.



Затем осуществилось и желание Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета — для него организовали экскурсию над городом на президентском вертолете.

После сбылась и мечта семнадцатилетней Регины — сразу после большой пресс-конференции девушка взяла личное интервью у президента. Во вторник воплотилась мечта 15-летнего Арслана: он увидел изнутри президентский лайнер и снял видеоролик об этом самолете.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен до Нового года исполнить желание и Коли из Ставропольского края. Президент был очень тронут мечтой мальчика.

Благотворительный проект "Мечтай со мной" появился в 2014 году и сначала работал как региональная волонтерская инициатива. Он помогает исполнять желания детей и пожилых людей, которые страдают от тяжелых заболеваний. В этом году он вошел в платформу "Россия — страна возможностей" и реализуется в рамках Года добровольца.