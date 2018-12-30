Корабли Черноморского флота России провели в море более пяти тысяч суток в 2018 году

Корабли Черноморского флота России в 2018 году в два раза перевыполнили план по морским походам.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Время нахождения кораблей Черноморского флота России в море в 2018 году составило более 5 тысяч суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на флот России.

© Sputnik Александр Имедашвили Главком Военно-морского флота России указал на наращивание сил НАТО у границ России

Отмечается, что корабли прошли около 330 тысяч морских миль и превысили плановые показатели в два раза.

При этом в течение учебного года все поставленные перед Черноморским флотом задачи как в Черном, так и в Средиземном море были успешно решены, уточнили в штабе флота.

"Рост наплаванности сил Черноморского флота связан с увеличением количества дальних походов кораблей и судов, их регулярной деятельностью в составе постоянного соединения кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море", - добавили в штабе.

В частности, в ходе первого в современной истории межфлотского учения "Океанский щит – 2018", проведенного в Средиземном море под руководством главнокомандующего ВМФ, от Черноморского флота были задействованы 18 кораблей и судов.