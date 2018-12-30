BBC заявила о жалобе в МИД России на утечку данных, в Москве информацию опровергли

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о жалобе британского телеканала BBC относительно обращения к российским властям после публикации в сети данных своих сотрудников.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Британская телерадиовещательная корпорация BBC заявила о том, что направила жалобу в МИД России после публикации личных данных своих московских сотрудников.

Глава Всемирной службы BBC Джейми Ангус уточнил, что компания просит расследовать публикацию личных данных.

"BBC попросила российские власти расследовать это вызывающее беспокойство событие. Благополучие и безопасность наших сотрудников в Москве — наша главная забота", — написал он в своем Twitter.

Ангус добавил, что BBC работает в России, соблюдая все местные законы и правила.

The #BBC has written to the Russian authorities to raise concerns about the apparent leak of personal information about its Moscow staff. Statement from @bbcworldservice Director Jamie Angus @grvlx001 pic.twitter.com/cbqT4d8wcI — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) 29 декабря 2018 г.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла сообщение об обращении BBC в МИД России. По ее словам, никаких обращений с жалобами от BBC в МИД не поступало.

"Это намеренное искажение фактов. Потрясающе работают британские журналисты. Их могут обогнать лишь британские ученые", - резюмировала Захарова.

В четверг 27 декабря ряд российских интернет-ресурсов опубликовали имена и фотографии сотрудников московского бюро BBC. В частности, ссылку на их список, выложенный на ресурсе pikabu.ru, опубликовал на своем официальном сайте телеканал "Дождь". Корпорация заявила, что разочарована публикацией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что эта информация не секретная и доступна в соцсетях, сообщает РИА Новости.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает публикации личных данных журналистов Sputnik в британских медиа, это беспрецедентно и не соответствует цивилизованным нормам, а к ответным действиям ряда российских СМИ в Кремле относятся в свете этого с пониманием.

Ранее британская газета Times опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье приводится призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства.

Британская газета своей статьей с поименным перечнем и фотографиями сотрудников Sputnik фактически уподобилась украинскому сайту "Миротворец", который публикует списки журналистов, якобы представляющих угрозу для государства - этот ресурс выкладывал в сеть личные данные представителей украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса.

Такие действия вызвали осуждение в Москве и за рубежом. В начале декабря по итогам заседания СМИД ОБСЕ в Милане был принят документ по вопросу о безопасности журналистов. Захарова указала, что в принятом в рамках СМИД решении "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности". В качестве примера она привела как раз сайт "Миротворец", на котором "опубликованы персональные данные журналистов целого ряда государств ОБСЕ".

На публикацию имен журналистов бюро Sputnik в Times BBC не реагировала.