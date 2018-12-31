США официально вышли из ЮНЕСКО

Вашингтон останется в статусе наблюдателя, но больше не будет платить взносы и избираться в Комитет всемирного наследия.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник 31 декабря в соответствии с уставом организации, сообщает РИА Новости.

Вашингтон оставляет за собой статус наблюдателя, однако более не будет платить взносы и избираться в Комитет всемирного наследия.

"Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", - заявила ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В 1984 году администрация Рональда Рейгана уже покидала эту организацию, обвинив ее в антиамериканизме и расточительстве. В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО. Причиной нынешнего выхода стали, в частности, разногласия по арабо-израильскому конфликту.