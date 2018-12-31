Шойгу назвал российскую армию самой современной и боеспособной

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что в армию продолжили поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, активно совершенствовалась боевая подготовка войск.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия остается самой современной и боеспособной, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

© Sputnik / Михаил Климентьев Шойгу рассказал о планах по оснащению российской армии современным оружием

"Наша армия остается самой современной и боеспособной, что дает твердую гарантию независимости и безопасности страны", - сказал Шойгу.

В армию продолжили поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, активно совершенствовалась боевая подготовка войск, значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов, сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что военные вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности страны и повышение престижа Вооруженных сил каждый день добросовестным исполнением воинского долга и своими ратными свершениями.