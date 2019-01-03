Китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Китайский аппарат для исследования обратной стороны Луны "Чанъэ-4" успешно прилунился на обратной стороне Луны, это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Третьего января в 10:26 по китайскому времени (5:26 мск) аппарат "Чанъэ-4" осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны", - говорится в сообщении телеканала.

"Чанъэ-4" - это посадочный аппарат, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.