16:52 03 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.47
  • EUR79.46
Поиск

Космический аппарат "Чанъэ-4" сделал первые снимки обратной стороны Луны

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
11210

Космический аппарат "Чанъэ-4" сделал первый в истории кадр поверхности обратной стороны Луны с рекордно близкого расстояния и передал его на Землю.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал первые снимки поверхности этой части спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Аппарат успешно прилунился в четверг 3 января в 10:26 по китайскому времени (5:26 мск). Китайские ученые отметили, что это историческое событие, так как до этого никто не исследовал эту часть лунной поверхности.

Уже в 11:40 по китайскому времени (6:40 мск) аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с такого близкого расстояния и передал его на Землю.

Снимок опубликован в официальной аккаунте CASC в соцсети WeChat.

"Чанъэ-4" - посадочный аппарат, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

По теме

Китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны
Теги:
космос, Китай, Луна


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дед Мороз и его собратья: кто поздравляет детей в разных странах мира
Как трудовые рекорды Алексея Стаханова стали основой социалистического соревнования в СССР
Меры безопасности на скользкой дороге

Соцсети

Sputnikabkhazia