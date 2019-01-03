Космический аппарат "Чанъэ-4" сделал первые снимки обратной стороны Луны

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", совершивший посадку на обратной стороне Луны, прислал первые снимки поверхности этой части спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).
Аппарат успешно прилунился в четверг 3 января в 10:26 по китайскому времени (5:26 мск). Китайские ученые отметили, что это историческое событие, так как до этого никто не исследовал эту часть лунной поверхности.
#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3— CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г.
Уже в 11:40 по китайскому времени (6:40 мск) аппарат сделал первый в истории снимок поверхности обратной стороны Луны с такого близкого расстояния и передал его на Землю.
Снимок опубликован в официальной аккаунте CASC в соцсети WeChat.
"Чанъэ-4" - посадочный аппарат, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.