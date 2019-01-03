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Эксперт о посадке китайского космического аппарата на Луну: важное достижение

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Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович прокомментировал посадку китайского космического аппарата "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Успешная посадка китайского космического аппарата "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны стала серьезным техническим достижением, которого до этого не реализовывала ни одна страна мира, считает директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

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Космический аппарат "Чанъэ-4" сделал первые снимки обратной стороны Луны

"Это важное достижение. "Чанъэ-4" это дублирующий аппарат миссии "Чанъэ-3", который совершил посадку на видимую строну Луны в 2013 году. Чтобы не отправлять запасной аппарат в музей, Китай начал искать новое применение готовому аппарату и выступил с намерением решить технически сложную задачу - прилуниться на обратную сторону Луны, в зону невидимости для наземных средств связи. С обратной стороны Луны невозможна прямая радиосвязь. Она нужна, чтобы управлять спутником, поэтому они запустили в точку Либрации, где гравитация Луны и Земли уравновешивают друг друга, спутник-ретранслятор. Спутник запустили в мае, проверили, а потом отправили "Чанъэ-4". Это с технической точки зрения большое достижение, потому что это первая посадка на обратную сторону Луны, и китайцы здесь всех обогнали", - приводит слова ученого РИА Новости.

С научной точки зрения эта миссия тоже интересна, отметил Петрукович. "Чанъэ-4" совершил посадку в кратере Кармана, геологически интересном для изучения районе. Кроме того, на аппарате установлены приборы для тестирования отсутствия на обратной стороне Луны радиопомех с Земли. Ученый пояснил, что обратная страна Луны закрыта от радиоволн с Земли и расположенный на ее поверхности радиотелескоп мог бы без посторонних шумов наблюдать Вселенную в низкочастотном радиодиапазоне.

"Также на аппарате находятся контейнеры с биологическим экспериментом. Внутри находятся семена картофеля и личинки шелкопряда. Предполагается, что эта упрощенная биосистема будет самоподдерживаться. Одна часть выделяет углекислый газ, вторая - кислород. И они друг друга компенсируют. Сможет ли это работать длительное время - интересная научная задача. Это очень интересный эксперимент, потому что все земные системы очень сложные", - сказал он.

Первой обратную сторону Луны в 1959 году сфотографировал советский космический аппарат "Луна-3". На основе снимков был составлен первый глобус Луны. Впоследствии теневую сторону пролетали астронавты американских миссий "Аполлон".

Ближайший по срокам российский лунный аппарат "Луна-25" должен совершить посадку вблизи южного полюса Луны, богатого, как ожидается, льдом, в 2021 году. После этой миссии планируется отправка еще ряда аппаратов.

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