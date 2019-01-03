США планируют вывести часть американских войск из Афганистана

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. США планируют вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане, однако оставят в этой стране ударные группы войск специального назначения, которые будут проводить рейды против боевиков "Талибана" и террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Military.com.

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Командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер планирует в ближайшие 8-12 месяцев вывести с территории Афганистана порядка 7 тысяч американских военнослужащих. Однако при этом, по информации источника, в Афганистане останутся ударные группы американских войск специального назначения.

Сокращение военного присутствия США в Афганистане улучшило бы ситуацию в регионе, но заявления должны подкрепляться реальными делами, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Ситуация с выводом войск США из Афганистана, конечно бы, на мой взгляд, более оздоровилась, но вместе с тем, учитывая интересы США, они там останутся, и здесь заявления реальными делами не подкрепляются", - сказал Швыткин.

Парламентарий добавил, что сегодня США в Афганистане, как и в Сирии, преследуют свои интересы.

"Безусловно, я скептически отношусь к тому, что они в два раза сократят свой контингент в Афганистане, поскольку (президент США) Дональд Трамп заявил об окончательном выводе войск из Сирии, и вместе с тем вывод этот приостановлен. То есть это опять же говорит о двойных подходах в решении данных вопросов", - заключил зампред комитета Госдумы.

В декабре издание Wall Street Journal сообщало, что администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину — до 7 тысяч военнослужащих.

Позднее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис заявил, что президент Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия или выводе войск из Афганистана и не отдавал подобный приказ министерству обороны.

В настоящее время в Афганистане находятся более 14 тысяч военнослужащих США. При этом при прежнем президенте Бараке Обаме их было менее 10 тысяч.

*Запрещенная в России террористическая организация.