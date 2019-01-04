О последствиях возможной провокации в Керченском проливе Киев предупредили в Госдуме

Киев заявил о намерениях осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей, в Москве напомнили о международных правилах судоходства.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Украинские военные корабли в случае новой попытки несанкционированного прохода через Керченский пролив будут задержаны, а экипажи привлечены к ответственности, заявил РИА Новости депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Отправить в Керченский пролив британский военный корабль предложили на Украине

"Никто не мешает проходу украинских кораблей через Керченский полив, но сначала пусть сделают заявку, согласно международным правилам судоходства и требованиям российского законодательства. Если украинские корабли пойдут на новую провокацию, то будут задержаны и привлечены к ответственности", — сказал Шеремет.

Ранее советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей. По его словам, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".

Шеремет призвал международное сообщество не вестись на очередные провокации киевских властей.

"Надеюсь, международное сообщество приструнит киевские власти и не допустит новых провокаций", — подчеркнул Шеремет.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко будет делать все возможное, чтобы сорвать проведение предстоящих президентских выборов, тем самым отвлекая людей от нищеты и коллапса, в котором оказалась страны за последние годы.

"Порошенко ищет любую зацепку, чтобы обвинить во всем Россию", подчеркнул депутат.

В конце ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, отказываясь подчиниться законным требованиям российских властей. В результате корабли задержали, а украинских моряков арестовали.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Глава государства уверен, что Киев пошел на такой шаг из-за низкого рейтинга Порошенко в преддверии выборов.